Suspenso, Wagner Leonardo vai desfalcar o Vitória contra o Fluminense

Wagner Leonardo em treino no Vitória - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Uma das lideranças do elenco do Vitória, o zagueiro capitão Wagner Leonardo não estará à disposição do treinador Thiago Carpini no duelo contra o FLuminense, marcado para o próximo sábado, 26, às 16h30, no Barradão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O defensor recebeu o terceiro cartão amarelo após parar um contra-ataque na partida desta tarde contra o RB Bragantino e cumprirá suspensão no confronto diante do Tricolor carioca.

Wagner Leonardo é um dos destaques do Vitória neste Brasileirão e, além disso, é o zagueiro que mais marcou na competição. O camisa 4 atuou em 48 jogos na temporada e balançou as redes seis vezes.