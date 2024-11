Everaldo desabafa após marcar gol do Vitória: "Muito especial pra mim"

Everaldo comemorando seu primeiro gol pelo Vitória - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

O Vitória pressionou o Bragantino nos minutos finais, conseguiu vencer a partida e respirar fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Autor do único gol da partida, o atacante Everaldo, que saiu do banco de reservas para balançar as redes pela primeira vez com a camisa do Leão da Barra, desabafou sobre titularidade, vida pessoal e a sequência do Rubro-Negro no Brasileirão.

"Antes de tudo, agradeço a Deus. Independente se começaria ou não [entre os titulares], estava com o mesmo foco. Sei que a escolha não é minha. Na hora do jogo, quem escolhe é o professor. Ele optou por eu começar no banco. Pude entrar na partida, fazer um gol muito especial para mim", disse Everaldo em entrevista após a partida.

"Dedico para minha esposa, minha família. Minha esposa está grávida. Esse gol é para este bebê. Se não fosse a torcida, não teríamos essa força aqui. Sabado é mais uma batalha aqui. Esperamos contar com a força deles. Estou feliz demais", concluiu.

Após vencer o Bragantino, equipe que figura na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, o Vitória enfrenta o Fluminense, time diretamente envolvido na luta contra o rebaixamento. O Leão da Barra recebe o Tricolor carioca no próximo sábado, 26, às 16h30, no Barradão.