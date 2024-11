Lucho sai do banco, evita derrota do Bahia e garante: "Time lutou"

Lucho Rodríguez comemora gol de empate do Bahia diante do Cruzeiro - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

O Bahia saiu atrás do Cruzeiro no Mineirão, na noite desta sexta-feira, 18, em jogo da 30ª rodada do Brasileirão, mas conseguiu o empate com a força do banco de reservas. Ademir cruzou para Lucho Rodríguez garantir um ponto para o Tricolor no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

Em entrevista após a partida, Lucho ressaltou a entrega da equipe para buscar o empate e celebrou um ponto que recolocou, provisoriamente, o Bahia no G-6 do Brasileirão. O uruguaio que defendeu a seleção na última data Fifa ainda pontuou a importância de ser convocado para defender seu país.

Leia mais:

>> Ex-Bahia, Kayky volta a campo após 15 meses afastado por lesão

>> Jogo de Série B? Lanternas do Brasileirão empatam sem gols

>> De volta! Neymar viajará para jogo do Al-Hilal, confirma Jorge Jesus

“É muito importante para nós [somar um ponto]. Viemos buscar o triunfo, mas não conseguimos. Por sorte conseguimos somar um ponto importante para a tabela. O time lutou até o final para isso e estou feliz com o esforço do time”, disse Lucho ao Premiere.

Estar na seleção é o melhor que pode acontecer para um jogador, representar o seu país é sempre bom. Espero continuar trabalhando da melhor maneira para poder estar de novo Lucho Rodríguez - atacante do Bahia e da seleção uruguaia

Na sequência do Brasileirão, o Bahia vai até o Rio de Janeiro encarar o Vasco, em jogo da 31ª rodada. O duelo está marcado para as 21h de segunda-feira, 28, no Estádio São Januário.