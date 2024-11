Bahia sai atrás, mas gol de Lucho garante empate diante do Cruzeiro

Lucho comemora gol de empate do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Bahia e Cruzeiro empataram em 1 a 1 na noite desta sexta-feira, 18, em partida da 30ª rodada do Brasileirão. O confronto direto foi realizado no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Gabriel Verón abriu o placar para os mandantes, enquanto Lucho Rodríguez igualou o marcador.

O resultado recolocou o Bahia no G-6 do Campeonato Brasileiro, ao menos de maneira temporária. O Tricolor chegou aos 46 pontos, na 6ª colocação, ultrapassando o Internacional, que tem a mesma pontuação, mas uma vitória a menos. O Colorado entra em campo neste sábado, 19, contra o rival Grêmio.

Na sequência da competição, a equipe comandada por Rogério Ceni vai até o Rio de Janeiro encarar o Vasco, em jogo da 31ª rodada. O duelo está marcado para as 21h de segunda-feira, 28, no Estádio São Januário.

O jogo

Os primeiros 45 minutos foram movimentados no Mineirão. O Bahia foi superior, mas as duas equipes tiveram oportunidades para abrir o placar. No lado Tricolor, Biel, que voltou de lesão já como titular, foi o mais acionado. Thaciano, que atuou no meio de campo, até chegou a abrir o placar, mas a arbitragem anulou por impedimento. O goleiro Marcos Felipe ainda evitou o gol da Raposa defendendo, parcialmente, finalização de Kaio Jorge. Gabriel Xavier, na cobertura, evitou que a bola entrasse.

Na segunda etapa, o jogo pegou fogo. O Cruzeiro abriu o placar com Gabriel Verón após assistência com classe de Matheus Pereira e, logo na sequência, ampliou com Kaio Jorge, mas o segundo gol foi anulado com a ajuda do VAR. A partir daí, o Bahia se lançou ao ataque para buscar o empate, que chegou com Lucho Rodríguez, após cruzamento de Ademir.