Jogo de Série B? Lanternas do Brasileirão empatam sem gols

Confronto deverá se repetir na Série B de 2025 - Foto: Ingryd Oliveira | ACG

O duelo entre o lanterna e o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro não teve muitas emoções e terminou com o placar igualado. Nesta sexta-feira, 18, o Atlético-GO empatou em 0 a 0 com o Cuiabá, no Estádio Antônio Accioly, pela 30ª rodada do Brasileirão, e se mantiveram afundados na zona de rebaixamento.



Com o resultado, o Rubro-Negro chega a 22 pontos na competição, mas segue na situação melancólica, há dez pontos de diferença em relação ao Corinthians, primeiro time fora do Z-4. O Dragão é o último colocado na classificação.

O Dourado, apesar de somar cinco pontos a mais que o Atlético-GO, também não vive situação muito confortável. Com 27 pontos, o Cuiabá amarga a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro.

Precisando urgentemente de uma reação para escapar do rebaixamento, o Atlético-Go visita o Grêmio, em Porto Alegre, no dia 26 de outubro, um sábado, enquanto o clube mato-grossense recebe o Corinthians, na Arena Pantanal, na segunda-feira, dia 18.