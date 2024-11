Com gol de Everaldo, Vitória vence o Bragantino e respira fora do Z-4

Lucas Esteves em campo pelo Vitória - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Jogando no Barradão, o Vitória venceu o RB Bragantino, na tarde deste sábado, por 1 a 0, e saiu na zona do rebaixamento. O único gol da partida foi marcado por Everaldo, que entrou no intervalo do jogo na vaga do meio-campista Jean Mota. A partida é válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Rubro-Negro assume a 16ª colocação na tabela, primeira posição fora do Z-4, e chega a marca dos 32 pontos, mesma pontuação do Corinthians, que, com dois triunfos a menos que o Leão da Barra, ocupa a 17ª colocação.

Focado no objetivo de escapar do rebaixamento, o Vitória volta a campo no próximo sábado, 26, às 16h30, novamente no Barradão, para enfrentar o Fluminense, outro adversário que também luta para se distanciar do Z-4.

No duelo contra o Tricolor carioca, o treinador Thiago Carpini não poderá contar com o capitão Wagner Leonardo, que recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão. Para a vaga do zagueiro no time titular, o treinador Thiago Carpini tem Bruno Uvini e Edu à disposição.

O JOGO

Tensa desde o primeiro minuto, a partida começou equilibrada, com as duas equipes tendo dificuldades para criar grandes chances de gols, mas foi o Bragantino que teve a primeir chance do jogo. O Vitória, que teve dificuldades para fazer a saída de bola, entregou a bola para o ataque do clube paulista em duas oportunidades, mas a equipe não aproveitou.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o Rubro-Negro voltou melhor depois das substituições e pressionou o adversário, que tinha muitas diculdades para criar chances de gol. Aos 33 minutos, Carlos Eduardo olhou para a área e, em um cruzamento certeiro, encontrou Everaldo bem posicionado. O atacante infiltrou na defensiva do Bragantino e chutou, não dando chances para o goleiro Lucão.