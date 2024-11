Inter Miami de Lionel Messi vai disputar o novo Mundial de Clubes

A única vaga ainda aberta para o torneio será para o vencedor da Copa Libertadores - Foto: CHRIS ARJOON | AFP

O Inter Miami de Lionel Messi vai disputar a primeira edição do novo Mundial de Clubes em 2025 com a vaga reservada a um time dos Estados Unidos como país-sede, anunciou neste sábado, 19, a FIFA.

Gianni Infantino, presidente do órgão dirigente do futebol mundial, fez o anúncio no estádio do Inter, depois que o time de Messi derrotou o New England Revolution por 6 a 2, quebrando o recorde de pontos da temporada regular da MLS.



O Inter também sediará a partida de abertura do Mundial no dia 15 de junho de 2025, no Hard Rock Stadium, casa do time de futebol americano Miami Dolphins, anunciou Infantino.

O Inter de Messi, que marcou três gols neste sábado, já havia garantido o primeiro lugar geral na temporada regular da MLS, que é reconhecido com o troféu Supporter's Shield.

"Parabéns pela seu impressionante triunfo no Supporters’ Shield de 2024. Vocês provaram durante toda a temporada que são o melhor clube dos Estados Unidos em campo", disse Infantino.

"Desta forma, tenho o prazer de anunciar que, como um dos melhores clubes do mundo, vocês têm a merecida honra de participar do novo Mundial de Clubes da Fifa 2025 como clube anfitrião representando os Estados Unidos", disse o dirigente.

Messi, oito vezes vencedor da Bola de Ouro, será assim uma das grandes atrações da primeira edição ampliada do Mundial de Clubes, que contará com 32 participantes.

Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain e Bayern Munique estão entre as 12 equipes europeias classificadas.

Entre os times sul-americanos estão os brasileiros Flamengo, Fluminense e Palmeiras e os argentinos River Plate e Boca Juniors enquanto a Concacaf terá os mexicanos Monterrey, León e Pachuca.

A única vaga ainda aberta para o torneio será para o vencedor da Copa Libertadores.