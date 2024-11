Bahia goleia por 8 a 0 e chega a 102 gols marcados no Baianão Feminino

Comemoração do quarto gol do Bahia diante do FSA - Foto: Leticia Martins / EC Bahia

O Bahia encaminhou, na tarde deste domingo, a classificação para a final do Campeonato Baiano Feminino. Jogando em São Gonçalo dos Campos, as Mulheres de Aço golearam o FSA por 8 a 0 pela partida de ida da semifinal da competição. O jogo de volta será disputado no próximo domingo, 27, às 15h, no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, o CT do Tricolor.

Os gols da partida foram marcados por Vilma, Jaque, Treyci, Dan, Ellen, Suellen e Angela, que balançou as redes duas vezes. Com mais um placar elástico na atual edição do Baianão, o clube baiano chegou a marca dos 102 gols marcados em nove partidas do torneio.

O Bahia é, até então, a equipe detentora não só do melhor ataque, mas também da defesa menos vazada, com apenas um gol sofrido ao longo da competição. O Vitória, principal concorrente na briga pelo título, também tem feito bonito no Campeonato Baiano. O Rubro-Negro marcou 87 gols e sofreu apenas três.

Também neste domingo, o Leão da Barra venceu o Atlético de Alagoinhas, por 4 a 1, jogando fora de casa, e também decidirá a vaga na final como mandante. A expectativa é de um clássico Ba-Vi na decisão do Baianão.