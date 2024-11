Cruzeiro fará reclamação na CBF após gol anulado contra o Bahia

Lance que originou o gol do Cruzeiro anulado pela arbitragem - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Após abrir o placar no duelo desta sexta-feira, 18, contra o Bahia, o Cruzeiro teve seu segundo gol, marcado pelo atacante Kaio Jorge, anulado após revisão do árbitro de vídeo. A Raposa anunciou, neste sábado, que fará uma reclamação formal à Comissão de Arbitragem da CBF após o empate por 1 a 1 diante do Tricolor.

A polêmica aconteceu aos 21 minutos do segundo tempo, quando o meio-campista Lucas Romero, em posição de impedimento, bloqueou o zagueiro Gabriel Xavier de disputar a jogada aérea. O tento marcado por Kaio Jorge foi anulado após o árbitro Flávio Rodrigues de Souza interpretar que o atleta do Cruzeirou participou, mesmo que indiretamente, do lance.

"O Cruzeiro informa que, nesta segunda-feira, irá protocolar uma reclamação formal a respeito da arbitragem da partida dessa sexta-feira, contra o Bahia, à Comissão de Arbitragem da CBF.

O clube entende que foi amplamente prejudicado pela decisão de anulação de um gol legal, aos 26 minutos do segundo tempo, e não vai se furtar da responsabilidade de exigir conduta justa dos árbitros para que a equipe não seja lesada novamente".

Depois de ter o gol invalidado pela árbitragem, o Cruzeiro sofreu o empate do Bahia, que reagiu com o uruguaio Luciano Rodríguez balançando as redes na reta final da partida. Caso saísse vencedor do duelo, a Raposa conquistaria a sua primeira vitória sob comando do técnico Fernando Diniz.

Confira o lance: