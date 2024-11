Biel pode fazer dupla com Ademir contra o Vasco, indica Rogério

Biel teve bom desempenho no retorno ao ataque do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues | ECBahia

O técnico Rogério Ceni reconheceu que o Bahia poderia ter tido um resultado melhor diante do Cruzeiro na noite de sexta-feira, 18, mas valorizou o fato de conseguir se manter à frente de um adversário direto por uma vaga na Libertadores.

O Bahia arrancou o empate contra o Cruzeiro e duas peças fizeram o treinador avaliar uma possível mudança no esquema tático com vistas ao próximo comprimisso do Tricolor. O Bahia volta a jogar, mais uma vez fora de casa, contra o Vasco, no dia 28, em São Januário.

O retorno de Biel, que começou como titular em lugar de Caio Alexandre, suspenso, foi a surpresa na escalação e pode se repetir. "O Departamento de Performance e Saúde recomendou 30 minutos, mas achei que daria para arriscar os 45. E arrisquei os primeiro porque os acréscimos finais são longos", disse Ceni sobre Biel, que recuou Thaciano para ajudar a Jean Lucas na recomposição.

Sobre o jogo, Ceni acredita que o Bahia poderia ter conseguido mais. "Performance de resultado acho que poderíamos entregar mais. Como performance de jogo foi boa. Mantivemos o Cruzeiro atrás".

Sobre manter Biel ou até mesmo começar com dois velocistas, tendo Ademir pela direita, Rogério não crava mas tamém não descarta. "É difícil encontrar lugar para todo mundo. Vamos trabalhar a semana, e o Biel em tese vai ter melhor condicionamento físico. Vamos analisar, ver como fica melhor contra o Vasco, mas é possível até Biel e Ademir", sinaliza o treinador.