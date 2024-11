Inter vence o Gre-Nal e ultrapassa o Bahia na tabela do Brasileirão

Borré comemorando gol do Internacional - Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Forte na briga por uma vaga na Libertadores, o Internacional venceu o clássico Gre-Nal, por 1 a 0, no Biera-Rio, e ultrapassou o Bahia na classificação do Campeonato Brasileiro. O gol marcado pelo atacante Borré fez o Colorado assumir a sexta posição com 49 pontos, três a mais que o Esquadrão de Aço.

Leia mais:

>> Biel pode fazer dupla com Ademir contra o Vasco, indica Rogério

>> Cruzeiro fará reclamação na CBF após gol anulado contra o Bahia

>> Everaldo desabafa após marcar gol do Vitória: "Muito especial pra mim"

Em bom momento na temporada, a equipe comandada pelo treinador Roger Machado jogou melhor que o Grêmio durante toda a partida e fez por merecer a vitória, que poderia ser concretizada por um placar até mais elástico. Com o resultado, o Internacional chega a dez partidas de invencibilidade e aparece como um dos favoritos a terminar entre no G-6 ao final do Brasileirão.

Vale mencionar que a equipe gaúcha ainda tem um jogo atrasado na competição, contra o Flamengo, marcado para o dia 30 de outubro, uma quarta-feira, às 19h, novamente no estádio Beira-Rio.

O Colorado agora entra em campo para enfrentar o Atlético-MG, no próximo sábado, 26, às 19h, na Arena MRV.