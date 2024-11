Bahia terá semana cheia de preparação para enfrentar o Vasco

Jogadores do Bahia durante treino - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Após o empate em 1 a 1 contra o Cruzeiro, o Bahia terá uma programação movimentada de treinamentos visando o confronto diante do Vasco, marcado para o dia 28 de outubro, uma segunda-feira, às 21h, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro. O elenco tricolor, que recebeu folga neste domingo, trabalhará sete dias consecutivos antes de enfrentar o Cruzmaltino, pela 31ª do Campeonato Brasileiro.

Essa é a quinta vez consecutiva que o Tricolor terá pelo menos uma semana para se preparar pensando na próxima partida do Brasileirão. O treinador Rogério Ceni teve, por exemplo, doze dias de preparação para enfrentar o clube mineiro, em virtude da pausa para a data Fifa. O grande intervalo de tempo foi fundamental para a recuperação do atacante Biel, que foi titular no duelo contra a Raposa na vaga do suspenso Caio Alexandre.

O camisa 19 volta a ficar à disposição do comandante, assim como o lateral Santiago Ariasn que deu lugar à Gilberto entre os 11 iniciais. Dessa maneira, com a excessão do volante Rezende, que se recupera de uma lesão no púbis, todo o elenco do Bahia estará disponível para o jogo contra o Vasco.

Confira a programação semanal do Esquadrão de Aço:

Segunda (21) - 15h30:

Treino no CT Evaristo de Macedo;

Terça (22) - 15h30:

Treino no CT Evaristo de Macedo (Entrevista coletiva remota depois da atividade);

Quarta (23) - 15h30:

Treino no CT Evaristo de Macedo;

Quinta (24) - 10h30:

Treino no CT Evaristo de Macedo;

Sexta (25) - 10h30:

Treino no CT Evaristo de Macedo (Entrevista coletiva remota depois da atividade);

Sábado (26) - 10h30:

Treino no CT Evaristo de Macedo;

Domingo (27) - 10h30:

Treino no CT Evaristo de Macedo;

Segunda (28) - 21h:

Vasco x Bahia - São Januário.