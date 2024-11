Charles Leclerc vence GP dos EUA de F1 com dobradinha da Ferrari

Charles Leclerc celebra vitória no GP dos Estados Unidos - Foto: Patrick T. Fallon | AFP

O monegasco Charles Leclerc venceu neste domingo, 20, o Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1, com o espanhol Carlos Sainz completando uma dobradinha da Ferrari, enquanto Max Verstappen saiu vitorioso de um polêmico duelo pelo pódio contra seu grande rival no Mundial, Lando Norris.

Verstappen, Red Bull, aumentou assim sua vantagem sobre o britânico da McLaren, que terminou em quarto no Circuito das Américas de Austin (Texas).

Norris chegou à frente do tricampeão mundial, mas seu terceiro lugar lhe foi retirado devido a uma penalidade de cinco segundos por sair da pista para ultrapassá-lo a três voltas do fim.

O britânico, que havia largado da pole position, está agora 57 pontos atrás de Verstappen, faltando cinco corridas para o final da temporada, enquanto Leclerc ocupa um distante terceiro lugar, 79 atrás.

O argentino Franco Colapinto, da Williams, voltou a pontuar ao terminar na décima posição. O jovem piloto, que largou na décima quinta posição, deu novo exemplo do seu talento numa corrida em que terminou na oitava posição.

"Estou feliz, fizemos um bom trabalho", comemorou o argentino.

Norris penalizado

A corrida de Austin, que contou com a presença de celebridades da música como Sting e do esporte como o recordista mundial do salto com vara Armand Duplantis, era tida como mais um capítulo do confronto direto entre Verstappen e Norris, mas acabou servindo para as Ferraris brilharem.

Leclerc, que largou da quarta posição e assumiu a liderança na primeira curva, venceu Sainz por 8,562 segundos e comemorou a oitava vitória de sua carreira e a terceira deste ano, depois de maio em Mônaco e setembro na Itália.

Foi seu primeiro triunfo nos Estados Unidos, enquanto para a Ferrari foi a primeira dobradinha nos EUA desde 2006.

"Não havia sido um fim de semana fácil até agora. Lutei muito com o carro mas tinha confiança na corrida. Estou muito feliz com o que aconteceu hoje. Uma dobradinha para a equipe, não poderíamos ter sonhado com algo melhor", disse Leclerc após a prova.