Robson Conceição intensifica treinos nos EUA para defender cinturão

Robson Conceição treinou no Red Rock Canyon - Foto: Divulgação

Robson Conceição já está nos Estados Unidos e em ritmo acelerado com seus treinos. O boxeador está em fase final de preparação para a defesa do título mundial no dia 02 de novembro e chegou a treinar no Red Rock Canyon, Nevada.

O local, conhecido por suas paisagens naturais impressionantes e condições ideais para exercícios ao ar livre, foi o escolhido pela equipe do atleta para complementar os treinos tradicionais de academia, realizados em Las Vegas.

O treinamento liderado pelo experiente técnico Luiz Dorea teve como foco o fortalecimento da resistência física e a melhora da capacidade pulmonar de Robson.

No local, foram utilizadas as trilhas e espaços amplos do parque. Com isso, o pugilista participou de sessões de corrida e exercícios funcionais, aproveitando a altitude do local para aumentar a eficiência do trabalho respiratório.

“Estar em contato com a natureza e treinar em um lugar como este é uma forma de se desconectar da rotina intensa e se concentrar completamente no desafio que está por vir”, ressaltou o campeão mundial.