Campeão mundial, Robson Conceição se prepara para defender cinturão

Robson Conceição volta aos ringues em novembro - Foto: Sarah Stier via AFP

Campeão olímpico e Mundial, o baiano Robson Conceição já tem data marcada para voltar aos ringues. No Turning Stone Resort Casino, em Verona, Nova York, o baiano defende o cinturão, desejando mantê-lo na Bahia. O duelo será diante do norte-americano O'Shaquie Foster.

Na sua primeira grande luta como campeão mundial, Robson projetou as expectativas para o duelo. O baiano garantiu estar focado e pronto para defender a conquista, relembrando o trabalho feito até o atual momento, demonstrando confiança para seguir com o cinturão.

"Estou totalmente focado e pronto para minha primeira defesa do título. Cada luta é uma nova oportunidade de mostrar meu valor, e no dia 2 de novembro, entrarei no ringue com a mesma determinação e fome que me trouxeram até aqui. Respeito o O'Shaquie Foster, mas irei mostrar por que sou o verdadeiro campeão. Minha equipe e eu trabalhamos incansavelmente, e estou confiante de que nossos esforços serão recompensados, mais uma vez. Foster, não corra no ringue, nos vemos em Verona!", disse Robson.