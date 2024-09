Vídeo: Helicóptero pousa em campo para embarque de deputado baiano

Deputado federal Neto Carletto (PP) e o eu tio, o presidente do Avante na Bahia, Ronaldo Carletto , fizeram do helicóptero - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O deputado federal Neto Carletto (PP) e o seu tio, o presidente do Avante na Bahia, Ronaldo Carletto decidiram inovar. Neste domingo, 8, o parlamentar baiano fez uma entrada triunfante, pousando um helicóptero no gramado do Estádio Municipal Davi Rego, em Potiraguá.

Veja mais

>> Saiba quanto PT e União doaram às principais candidaturas do interior

>> Vice-prefeito de cidade baiana infarta e morre durante comício eleitoral

O problema é que no momento da chegada, acontecia uma partida válida pelo Campeonato Intermunicipal de 2024 entre Potiraguá e Itamaraju, que precisou ser interrompida aos 20 minutos por conta da do episódio inusitado.

Segundo informações do Canal TVC, que fazia a transmissão do jogo, Neto embarcou na aeronave enquanto Ronaldo fez o desembarque. Ainda de acordo com a transmissão, a interrupção no meio do jogo era algo que já estava planejado.

O duelo válido pela oitava rodada da competição foi vencida pelos donos da casa pelo placar de 2 a 0. Confira todos os classificados para a terceira fase.

Veja o vídeo: