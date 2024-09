Vice-prefeito de cidade baiana infarta e morre durante comício eleitoral

Petista estava encerrando mandato de oito anos de vice - Foto: Reprodução Calila Notícias

O vice-prefeito do município de Paripiranga, no Nordeste baiano, Marcelo Ricardo de Sales Rabelo (PT), morreu vítima de um infarto no domingo, dia 8, durante um evento político na cidade. As informações são do site Calila Notícias.

O petista estava encerrando mandato de oito anos de vice e estava em campanha em busca de uma das cadeiras do Legislativo municipal. Após discursar em um comício no povoado Lagoa Preta, sofreu o mal súbito, chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Marcelo vinha há 16 anos ocupando cargos eletivos, eleito pela primeira vez vereador em 2008 pelo PTB, venceu novamente em 2012 pelo mesmo partido. Em 2016 migrou para o PT e aceitou participar da chapa como vice de Justino Neto e repetiu o feito em 2020.

Como não foi o escolhido para concorrer ao cargo de prefeito, ele optou por concorrer novamente a uma vaga na Câmara, mas o projeto foi interrompido faltando 29 dias para as eleições. O candidato a sucessão de Justino é Talisson Santa Rosa (PSD).