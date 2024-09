Candidata à prefeitura na Bahia sofre atentado a tiros; saiba detalhes

Joanice Alves disputa a prefeitura de Itapitanga - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O carro de Joanice Alves da Silva, de 55 anos, candidata à prefeitura de Itapitanga, no sul da Bahia, foi atingido por disparos de arma de fogo na BR-030. No momento do atentado, ela estava acompanhada do marido, Felipe José Alves da Silva Araújo.

De acordo com as vítimas, dois homens em uma motocicleta atiraram várias vezes contra o automóvel. Os tiros danificaram o para-brisa frontal e o vidro lateral direito, mas ninguém ficou ferido. O casal conseguiu fugir da dupla criminosa ao acelerou o veiculo e pedir ajuda ao funcionário de uma fazenda, que acionou a Polícia Militar.

Leia também:

>>>Rui Costa participa de caminhada em apoio a Marcos Medrado em Valença

>>>Malafaia: "Alexandre de Moraes tem que ir pra cadeia"

>>>"Aquilo jamais foi um golpe de Estado", diz Bolsonaro na Paulista

>>>Eduardo Bolsonaro chama Alexandre de Moraes de 'psicopata'

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu na noite de quinta-feira (5), e foi registrado em delegacia na tarde de sexta (6). O caso, que ganhou repercussão na imprensa neste sábado (7), segue sendo investigado, mas não há informações sobre autoria e motivação do atentado.