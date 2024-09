Rui Costa participa de caminhada em apoio a Marcos Medrado em Valença

Rui Costa ao lado de Marcos Medrado - Foto: Reprodução / Redes sociais

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, marcou presença na “Mega Caminhada” em apoio ao candidato a prefeito de Valença, Marcos Medrado (PV). O ato aconteceu neste sábado, 7, em Valença.

Durante discurso, Rui Costa disse que a cidade baiana "merece mais". E que pode melhorar no sentido de gestão. O ministro ainda pediu para a população uma oportunidade para colocar Marcos Medrado no comando da gestão municipal.

"Valença merece mais, Valença pode mais. Mas precisa ter cuidado, ter planejamento, ter dedicação. E precisa estender a mão em parceria com o governador Jerônimo e o presidente Lula. Por isso fiz questão de vir aqui. Estou aqui para pedir que vocês deem uma oportunidade para que a parceria de Valença com o governador e o presidente possa melhorar a vida do povo", disse Rui Costa.



A secretária de Saúde do Estado, Roberta Santana, também esteve presente na caminhada, representando o governador Jerônimo Rodrigues.