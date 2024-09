Saiba quanto PT e União doaram às principais candidaturas do interior

Candidatos do PT e União Brasil disputam as prefeituras das maiores cidades do interior. - Foto: Divulgação / TSE

Faltando pouco menos de um mês para o dia das eleições, o Portal A Tarde fez um levantamento sobre os valores de doação eleitoral que o PT e União Brasil destinaram para as maiores cidades do interior da Bahia onde candidatos dos dois partidos irão se enfrentar nas urnas.

Tendo como base as informações do site de dados de Divulgação de Candidaturas (Divulgacand) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) da manhã desta segunda-feira, dia 9, foram analisados os cenários de Feira de Santana, Vitória da Conquista e Camaçari.

Em Feira, maior município da Bahia depois de Salvador, o embate se dá entre Zé Ronaldo (União) e Zé Neto (PT). Até o momento, o ex-prefeito da Princesa do Sertão não recebeu nenhuma doação vinda do seu partido. Dos R$ 145 mil registrados no Divulgacand, a maior parte, R$ 125 mil, vieram do PSDB, legenda do vice, Pablo Roberto.

Já o petista, que tenta pela sexta vez a prefeitura da cidade, recebeu R$ 1,3 milhão da direção nacional do Partido dos Trabalhadores. O valor representa 87% do arrecadado pela campanha do deputado federal, que até agora é de R$ 1,5 milhão.

Indo para o sudoeste baiano, a prefeita Sheila Lemos, que busca a reeleição, recebeu R$ 684 mil do seu partido, o União Brasil. Até o momento a candidata acumulou R$ 797 mil em doações.

Um dos nomes da oposição com chances de vitória, o deputado federal petista Waldenor, arrecadou R$ 635 mil. Desse total, R$ 618 mil vieram do diretório nacional do PT.

O candidato do União em Camaçari, município da Região Metropolitana de Salvador, Flávio Matos, registrou valores robustos para a sua campanha. O partido destinou R$ 2,8 milhões para Flávio, que é presidente da Câmara de Vereadores local. Ele também já recebeu R$ 900 mil do PL, R$ 240 mil do Republicanos e R$ 200 mil do Cidadania. Somado a outros valores doados por pessoas físicas, o total arrecadado até agora é de R$ 4,2 milhões.

O seu principal adversário na disputa, o ex-prefeito e ex-secretário de Relações Institucionais, Luiz Caetano (PT), ainda não registrou nenhuma doação partidária. A maior quantia dos R$ 114 mil doados vieram do próprio Caetano: R$ 20 mil.