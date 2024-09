Com 32 seleções, Intermunicipal chega à terceira fase; veja confrontos

Seleção de Feira de Santana venceu São Sebastião do Passé por 1 a 0 e garantiu a classificação - Foto: Gil Batista | LFD

As 32 seleções da terceira fase do Intermunicipal foram definidas neste domingo, 8. Dessas, 22 se classificaram de maneira direta, enquanto outras 10 ficaram com a vaga por conta da campanha geral e completam os confrontos.

A tabela com datas, horários e locais dos jogos de ida e volta será divulgada nesta segunda-feira, 9, pela Federação Bahiana de Futebol. Confira todos os confrontos da terceira fase:

Castro Alves x Conceição do Coité

Simões Filho x Glória

Cachoeira x Itagimirim

Crisópolis x Santaluz

Potiraguá x Guanambi

Eunápolis x Brumado

Conceição da Feira x Serrinha

Uruçuca x Itapetinga

Ipirá x Ibicaraí

Feira de Santana x Euclides da Cunha

Ipiaú x Luis Eduardo Magalhães

Valente x Tucano

Coaraci x Quijingue

Aurelino Leal x Ibirapitanga

Saubara x Jacobina

Barrocas x Bom Jesus da Lapa