Paraguai x Brasil: Onde assistir e prováveis escalações

Na busca pela melhora na tabela das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira volta a campo contra o Paraguai, nesta terça-feira, 10, pela 8ª rodada. O confronto será no Defensores del Chaco, em Assunção, com início previsto para às 21h30, com transmissão na Globo e Sportv.

Após um período abaixo, com a eliminação da Copa América, a amarelinha voltou a vencer, indo à 4ª colocação. Diante do Equador, o Brasil aplicou 1x0, jogando em Curitiba, com gol de Rodrygo.

Para o próximo passo, o treinador Dorival Jr deve manter os titulares, com Luiz Henrique, do Botafogo, Rodrygo e Vini Jr, ambos do Real Madrid, no trio de ataque.

Provável escalação:

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vinicius Junior e Endrick. Técnico: Dorival Júnior.

Paraguai: Gatito Fernández; Velázquez, Balbuena, Alderete e Junior Alonso; Cubas (Villasanti), Diego Gómez e Bobadilla (Viera); Almirón, Enciso e Pitta; Técnico: Gustavo Alfaro.

Titular diante do Equador, o zagueiro Gabriel Martinelli, do Arsenal, projetou o próximo confronto e afirmou que a equipe brasileira está pronta para vencer fora de casa, onde não vence no torneio desde o dia 12 de setembro do ano passado.

"Temos que estar atentos em todos os setores do campo. Todos os times tem qualidade para jogar, são fortes e têm pontos difíceis. Alguns jogadores do Paraguai atuam na Premier League, eu conheço, são jogadores rápidos, mas estamos preparados para ir lá e buscar os três pontos", disse o zagueiro.

A opinião foi compartilhada por André, que demonstrou total confiança no treinador da equipe, também projetando a boa preparação da equipe para o duelo.

"Acho que eles vão tentar subir a pressão e acredito que o professor Dorival vai nos dar alternativas. É difícil marcar a nossa equipe, temos jogadores de extrema velocidade no ataque, e acho que nosso time consegue causar essa dúvida. Se subirem para pressionar, vão dar espaços para o Vini, o Rodrygo, o Luiz... Temos que estar preparados", disse o meia.