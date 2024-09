Jogador do Vasco é assaltado com fuzil no Rio: 'Levaram até meu chinelo'

Souza teve carro e outros itens de valor levados - Foto: Leandro Amorim | Vasco

O volante Souza, do Vasco, foi assaltado neste domingo, 9, no Rio de Janeiro. Ele estava acompanhado do filho quando foi abordado por assaltante que portavam fuzil.

"Acabei de ser assaltado aqui na Leopoldina Rego, perto de Olaria. Levaram tudo. Levaram até meu chinelo, celular. O cara estava de fuzil, levaram o carro. Estava eu e o Nicolas [filho], consegui tirar o Nicolas. Me deixaram descalço. Eu queria que você postasse para ver se a gente consegue encontrar o carro. Posta aí, se for possível, está bom? Enfim, só isso. Está tudo bem, graças a Deus. A gente está bem, a polícia já está aqui", disse Souza em vídeo publicado nas redes sociais.

O assalto aconteceu na Rua Leopoldina Rego, perto do bairro de Olaria. Os assaltantes levaram carro, celular e outros pertences do jogador. Souza e o filho estão bem.

Souza voltou ao Vasco no último mês e disputou até aqui quatro partidas pelo clube. Revelado pelo time carioca, atuou também por Porto, Grêmio, São Paulo, Fernabahçe, Al-Ahli e Besiktas.