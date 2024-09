Dirigente do Cruzeiro dispara sobre o Bahia: "Único clube com dinheiro ilimitado"

Alexandre Mattos é dirigente do Cruzeiro - Foto: Gustavo Aleixo | Cruzeiro

O diretor de futebol do Cruzeiro, Alexandre Mattos, comentou sobre a situação atual do clube após a venda para Pedro Lourenço e a realização de diversas contratações de impacto. Ao falar sobre os investimentos feitos pela Raposa, o dirigente mencionou o Bahia, afirmando que "é o único clube no Brasil com dinheiro ilimitado".

"Porque é o Pedrinho, o dinheiro é ilimitado? Isso não existe. O único clube no Brasil com dinheiro ilimitado é o Bahia, porque lá é ilimitado. Se o árabe lá disser: 'Quero que o Bahia seja campeão do Campeonato Brasileiro no ano que vem', o Bahia vai ser. Acabou. O único time que pode dizer isso é o Bahia, porque eles colocam o dinheiro que quiserem, e aquilo nunca acaba", disparou Mattos, em entrevista ao jornalista Samuel Venâncio.

"Ele não vai dizer: 'Eu quero ganhar a Copa do Brasil', porque é mata-mata e você não tem certeza. Podemos tomar um gol e acabou. Agora, no Campeonato Brasileiro, se o Bahia quiser uma hora, ele vai fazer. Se a pessoa que está lá tiver que competir, vai fazer, porque o dinheiro está lá. O único lugar onde o dinheiro é ilimitado", concluiu.

Apesar do suposto "dinheiro ilimitado", a torcida do Esquadrão está insatisfeita com o Grupo City pela falta de contratações no meio da temporada. Chegaram somente o lateral-esquerdo Iago Borduchi e o atacante Luciano Rodriguez.