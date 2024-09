Em 5 anos, contratações de estrangeiros na Série A cresce 150%; veja

Luciano Rodríguez e Raúl Cáceres - Foto: Divulgação / EC Bahia / EC Vitória

A temporada 2024 do Campeonato Brasileiro tem se destacado pela crescente presença de jogadores estrangeiros nos elencos dos clubes da Série A. Desde o início do ano, os 20 clubes da elite do futebol brasileiro contrataram 90 atletas de fora do país, entre craques renomados, jovens promessas e veteranos conhecidos. Esse aumento é parte de uma tendência que se intensificou nas últimas temporadas, conforme apontam os dados do Espião Estatístico do portal ge.

Comparando com 2023, quando 77 estrangeiros chegaram para atuar no Brasil, houve um crescimento de 17% no número de contratações internacionais. Se olharmos para 2019, a diferença é ainda mais expressiva: naquele ano, apenas 36 jogadores estrangeiros foram contratados, o que representa um aumento de 150% em relação a 2024.

O maior salto na contratação de atletas estrangeiros ocorreu entre 2021 e 2022, quando o número de reforços de fora do país cresceu 57%. Nessa janela, chegaram ao Brasil nomes de peso como o chileno Arturo Vidal, que foi para o Flamengo, e o zagueiro uruguaio Godín, que reforçou o Atlético-MG. Além dos grandes nomes, outros jogadores menos badalados, como Mastriani e Pitta, se destacam hoje como artilheiros no campeonato de 2024.

Confira abaixo as contratações de jogadores estrangeiros pelos clubes da Série A ao longo das últimas temporadas:

Série A de 2019: 36 jogadores;

Série A de 2020: 53 jogadores;

Série A de 2021: 42 jogadores;

Série A de 2022: 66 jogadores;

Série A de 2023: 77 jogadores;

Série A de 2024: 90 jogadores.

Além do aumento no número absoluto de jogadores estrangeiros, a proporção de atletas nascidos fora do Brasil entre os novos contratados também subiu. Em 2024, dos 319 jogadores contratados, 90 são estrangeiros, representando 28,2% do total. Para efeito de comparação, em 2019 essa proporção era de apenas 10,1%.

Veja abaixo o percentual de jogadores estrangeiros entre os novos contratados por temporada:

2024: 90 estrangeiros (319 contratados) - 28,2%

2023: 77 estrangeiros (331 contratados) - 23,3%

2022: 66 estrangeiros (367 contratados) - 18,0%

2021: 42 estrangeiros (257 contratados) - 16,3%

2020: 53 estrangeiros (301 contratados) - 17,6%

2019: 36 estrangeiros (358 contratados) - 10,1%

Dupla Ba-Vi

No recorte baiano na Série A do Campeonato Brasileiro de 2024, Bahia e Vitória somados, contribuíram com oito atletas estrangeiros para a lista. O Esquadrão já chegou a contar com cinco jogadores oriundos de terras estrangeiras no elenco em 2024, mas com a saída de Óscar Estupiñan (COL), agora possui apenas quatro: Victor Cuesta (ARG), Santiago Arias (COL), Carlos de Pena (URU) e Luciano Rodríguez (URU). Do lado rubro-negro, o Leão da Barra já esteve com três estrangeiros na delegação, no entanto, após as saídas de Zapata (COL) e Castillo (ECU), restou apenas Raúl Cáceres (PAR) como remanescente.