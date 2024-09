Preparador físico do Bahia celebra tempo livre para trabalhos

Danilo Augusto é o preparafor físico do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Por conta da data Fifa, o elenco do Bahia terá pelo menos 10 sessões de treinamento para aprimorar a preparação física. O time azul, vermelho e branco chegou a marca de 55 jogos disputados na temporada 2024. O preparador Danilo Augusto acredita que esse tempo livre será importante para a recuperação dos jogadores.

"Com o calendário que nós temos, realmente a gente tem sequências de jogos que impossibilitam a realização de cargas condicionantes. Então, o jogo se torna aí o principal momento em que o atleta tem o seu máximo de desempenho. Porém, nesse momento que nós temos um intervalo entre os jogos, completamos agora 55 jogos, e conseguimos aí ter um período satisfatório para que, primeiro, a gente possa recuperar esses atletas que vêm jogando bastante. Nós temos atletas que já ultrapassaram os minutos jogados na temporada anterior. É um fato que a gente fica bastante atento para que a gente consiga observar o quanto ele ainda tem a evoluir. E contra a gente pode extrair", disse inicialmente.

Com mais dias de trabalho, o preparador físico Danilo Augusto afirma que sessões especiais realizadas de forma individual com os atletas serão aplicadas.

"É um momento que a gente busca a recuperação e, nesse momento que nós temos dez dias de preparação, a gente consegue colocar cargas condicionantes para que os atletas consigam aumentar os seus níveis, das capacidades e mantê-las também para que a gente tenha um ótimo desempenho durante os jogos", complementou.

"Nós temos aqui grupos distintos, nós temos atletas que estão jogando, então a preocupação é a manutenção das cargas, é a manutenção do seu desempenho e temos aqueles atletas que não têm tantos minutos assim jogados. Então, esses atletas, de maneira individual, a gente tenta aí incrementar as cargas para que eles possam evoluir e ter aí um aumento dos níveis das suas capacidades motoras"

O Bahia volta a campo na próxima quinta-feira, 12, às 21h45, contra o Flamengo, no Maracanã, válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Danilo Augusto detalhou como será o planejamento de preparação física do grupo para este jogo decisivo.

"Nós já temos algumas sessões definidas no aspecto da força. A gente tem sessão que é realizado o trabalho dentro do campo. Tentamos contemplar os trabalhos de potência, que é a força velocidade, que são realmente as ações que vão definir as partidas, as ações específicas do atleta de futebol. Esse tipo de trabalho a gente realiza dentro do campo", declarou.

"E também teremos sessões destinadas ao viés preventivo da força, realizados na parte interna, aqui na academia, trabalhos resistidos, trabalhos de fortalecimento dos músculos estabilizadores, trabalhos também que vão contemplar a força das estruturas articulares. A gente tenta buscar, dentro dessa semana que nós temos para trabalhar, realizar as atividades que possam trazer um benefício para os nossos atletas, que vão refletir no maior desempenho durante as partidas", concluiu.