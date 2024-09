Bahia aproveita data Fifa para se preparar para decisão contra o Flamengo

Treino do Bahia no CT Evaristo de Macedo - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

O Bahia completou mais uma etapa de preparação para o confronto decisivo contra o Flamengo, válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, marcado para quinta-feira, 12. O treinamento na manhã desta quinta, 5, foi realizado no CT Evaristo de Macedo, sob o comando do técnico Rogério Ceni.

A primeira parte da atividade foi focada em um treino tático, onde Ceni ajustou o comportamento coletivo da equipe. Em seguida, volantes, zagueiros e laterais participaram de um trabalho específico de posicionamento, também sob a supervisão do treinador. Já os atacantes e meias realizaram um treino direcionado para aprimorar finalizações, coordenado pelo auxiliar técnico.

Leia mais:

>> De olho no Flamengo, Ademir destaca: "Manter a confiança no trabalho"

>> Ruan Pablo avalia experiência na Seleção e foca no retorno ao Bahia

Entre os atletas em recuperação, o atacante Biel, desfalque nos últimos jogos por dores nas costas, deu continuidade ao seu tratamento médico. O volante Acevedo, que se recupera de cirurgia no joelho, participou de atividades físicas de readaptação.

O elenco do Bahia retorna aos treinamentos na manhã desta sexta-feira, 6, dando sequência à preparação para o confronto que será disputado às 21h45 de quinta-feira, 12, no Maracanã, após a pausa para a data Fifa.