De olho no Flamengo, Ademir destaca: "Manter a confiança no trabalho"

Sem jogos nesta semana devido a pausa no futebol brasileiro por conta da Data Fifa, o Esporte Clube Bahia retornou aos treinos na última quarta-feira, 4, após o elenco ganhar dois dias de folga depois da derrota para o Red Bull Bragantino, no último domingo, 1. Com a semana cheia para focar no duelo decisivo contra o Flamengo, na próxima quinta-feira, 12, que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil, Rogério Ceni tem alguns dias para realizar ajustes no time, que já acumula uma sequência de três jogos sem vencer.

De olho na classificação histórica na principal competição mata-mata do futebol brasileiro, o atacante Ademir falou, nesta quinta-feira, 5, durante entrevista coletiva no CT Evaristo de Macedo, que é preciso manter a confiança no trabalho do técnico Rogério Ceni para reverter o resultado:

“Eu acho que a questão do esquema é muito pautada em cima dos resultados, quando ganha está tudo certo e quando perde procuram alguns defeitos. É manter a confiança no trabalho que tem sido feito, é o esquema que Rogério tem treinado desde a pré-temporada, tem dado resultado, nem todos os jogos as coisas vão sair como a gente imagina”, garantiu o camisa 7.

Ademir afirmou que o grupo está preparado e treinando forte para o duelo da próxima semana. “Buscar a classificação lá, não vai ser fácil, estamos um gol atrás, mas acreditamos que vamos conseguir o objetivo. Temos que focar em ganhar o jogo, aproveitar a oportunidade, estamos treinando essa questão de melhorar a finalização, e conseguir vencer o jogo”.