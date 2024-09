Flamengo faz consulta por atacante ex-United para substituir Pedro

Flamengo procurou Martial para subtituir Pedro - Foto: AFP

Em meio a um dos momentos mais importantes da temporada, com decisões na Copa do Brasil, Libertadores e o afunilamento do Campeonato Brasileiro, o Flamengo vive uma maré de lesões.

Sem poder contar com Cebolinha, Viña, Gabigol, Arrascaeta, Michael, De la Cruz, Léo Pereira, o rubro-negro carioca também não contará mais com a ajuda de Pedro, que havia acabado de se recuperar de uma lesão, mas durante o treinamento da Seleção Brasileira, nesta quarta-feira, 4, o camisa 9 rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e desfalca o clube no restante da temporada.

Visando repor a lesão do atacante, o Flamengo fez uma consulta por Anthony Martial, ex-jogador do Manchester United, conforme informado por Fabrizio Romano, jornalista especializado em transferências internacionais.

O atacante francês de 28 anos começou sua carreira profissional no futebol de seu país, mas ganhou notoriedade na Inglaterra, defendendo o Manchester United por oito temporadas. O jogador sofreu com alguns problemas físicos ao longo da carreira e está no mercado desde julho. Sua última partida oficial foi disputada em dezembro de 2023.



Leia mais:

>> Ruan Pablo avalia experiência na Seleção e foca no retorno ao Bahia

>> Após folga de dois dias, elenco tricolor se reapresenta no CT



Martial chegou a jogar ainda pelo Sevilla, em 2022. Segundo o jornal The Sun, o AEK, da Grécia, seria um outro time interessado na contratação do jogador.

O Flamengo se reapresenta nesta quinta-feira, 5, e inicia a preparação para enfrentar o Bahia, no dia 12, em duelo que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil. A equipe carioca venceu o primeiro duelo por 1 a 0.