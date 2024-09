Pedro sofre lesão grave em treino da Seleção e não joga mais em 2024

Pedro Guilherme - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

Convocado para Seleção Brasileira para disputar os jogos contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o atacante Pedro, que atua pelo Flamengo, sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante as atividades no CT do Caju, do Athletico-PR, nesta quarta-feira, 4.

Nos treinamentos comandados pelo técnico Dorival Júnior, o artilheiro iniciou as atividades como titular e foi substituído por Endrick após deixar o campo. O jogador se junta ao lateral Yan Couto, que foi substituído por William, do Cruzeiro. Pedro foi desconvocado e vai seguir tratamento no Ninho do Urubu.

Leia mais:

>> Globo muda horário de Brasil x Equador para exibir final de 'Renascer'

>> Gerson sobre retornar à seleção brasileira: "Feliz de estar de volta"

Após exame clínico e ressonância magnética, uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) foi diagnosticada no centroavante. Outro atleta será convocado para vaga do jogador e anunciado nos próximos dias.

A lesão de Pedro não foi a primeira entre os jogadores do Flamengo nos últimos meses. Além do artilheiro, os atacantes Gabriel Barbosa e Michael, os meio-campistas Arrascaeta e De la Cruz, além do zagueiro David Luiz foram diagnosticados com lesões na coxa. Além deles, os defensores Léo Pereira e Matías Viña também estão afastados dos gramados devido a uma contusão no joelho.

Sem previsão para voltar à campo, o atleta é mais um a desfalcar o Rubro-Negro no duelo diante do Bahia, marcado para o dia 12 de setembro, às 21h45, no Maracanã. A partida é válida pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor perdeu o jogo de ida por 1 a 0, na Arena Fonte Nova.