Gerson sobre retornar à seleção brasileira: "Feliz de estar de volta"

Gerson durante entrevista coletiva em Curitiba - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

O meia Gerson está de volta a seleção brasileira após seis meses. Ele foi submetido a uma cirurgia renal no mês de março e se mostra emocionado em retornar ao time verde e amarelo.



"Fico feliz de estar de volta. É um momento muito importante para mim. Meses atrás eu podia ter recebido a notícia de que não jogaria mais futebol por conta da minha cirurgia, agora estou representando meu país. É um momento importante para mim, quero desfrutar disso", afirmou o meia do Flamengo.

O jogador do Flamengo recordou as adversidades em uma situação incomum no futebol. Grato por contar com o apoio familiares e colegas de trabalho, ele espera seguir com a confiança de Dorival Jr. e continuar

"Passei um momento muito difícil. Como atleta, a gente sabe que tem diversos riscos de se lesionar, mas no meu caso foi diferente, não foi uma lesão no meu trabalho. Tive o apoio de todos os meus familiares, meus companheiros de clube, batalhei muito para estar aqui. Estou vivendo um grande momento, espero continuar, sei que para estar na Seleção, onde só tem jogadores de alto nível, é muito difícil", completou.

Devido a sua versatilidade em campo, Gerson foi apelidado pelos torcedores de coringa. Ele se diz motivado e se coloca a disposição para atuar onde for a escolha do treinador Dorival Jr.

"Coringa (risos). Acho que o importante é estar aqui, não importa onde for jogar, fico feliz de estar de novo aqui. Ainda vamos ter tempo para conversar com o professor, mas estou feliz de estar de volta, batalhei bastante para estar aqui. Tive um momento difícil de saúde, tentei me recuperar o mais rápido possível para desempenhar bem no meu clube e representar meu país. Já que sou Coringa, não importa a posição", disse o meia.

O primeiro confronto da Seleção será nesta sexta-feira, 6, contra o Equador, no estádio Couto Pereira, às 22h, em Curitiba. Quatro dias depois, na terça-feira, 10, o Brasil enfrentará o Paraguai, no Defensores del Chaco, em Assunção.