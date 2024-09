Estêvão celebra convocação: "Estou feliz vestindo a camisa da Seleção"

Estêvão é considerado uma das maiores revelações do futebol brasileiro atualmente - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

Uma das novidades entre as convocações da seleção brasileira para os jogos das Eliminatórias contra Equador e Paraguai, é o jovem Estêvão, uma das revelações do futebol brasileiro. O atacante de 17 anos se diz feliz com a oportunidade de defender a amarelinha e espera corresponder as expectativas.

"Eu trabalho muito o psicológico com minha família, meus pais, a gente conversa, futebol para mim é como um parque de diversões, onde me sinto feliz, leve, é isso o que estou sentindo nesse momento. Estou feliz vestindo a camisa da Seleção, jogando com alegria, fico feliz de estar construindo uma carreira grande, espero que seja só o começo", pontuou.

Ao encontrar os companheiros de seleção, Estêvão admitiu estar ansioso. Ele revelou estar nervoso quando encontrou com Vinícius Júnior.

"Me encontrei com eles na hora do almoço e o cara que me deu mais nervosismo foi o Vini. Por tudo o que ele representa, pelo que faz no Real Madrid. Para mim, é o melhor do mundo hoje. Não só com ele, mas com todos. São caras que vejo jogando Champions, dá um friozinho na barriga, mas espero aprender bastante", comentou o jovem.

Estêvão vive fase individual destacada. Além de ser o artilheiro do Palmeiras no Brasileirão com oito gols, ele é o jogador com mais dribles certos, finalizações a gol e assistências do time na competição. Apesar do bom momento, o atacante comentou sobre a adaptação da base para o profissional e disse ter passado por adversidades.

"No começo do ano, quando eu subi, foi um pouco difícil. Profissional e base são totalmente diferente, e graças ao Abel, a comissão e jogadores, além dos meus familiares, que me ajudaram bastante. No começo do ano foi difícil, mas pude me desenvolver junto com eles, com conselhos diariamente, que me ajudaram a crescer no futebol e chegar onde estou. A principal dificuldade, é que eu nunca fui o mais forte, mais rápido, mais musculoso, e Deus me ajudou. Acabo jogando com jogadores mais velhos, mais fortes, com mais experiência e que cortam caminho. Acho que pude ir desenvolvendo, jogo com mais inteligência, e tenho acrescentado bastante", falou.

Estêvão tem um futebol alegre, aliado a velocidade e dribles que chamam a atenção. Sua maior inspiração no futebol é Neymar. Ele falou sobre sua admiração ao craque do Al Hilal e que espera atuar em breve com Ney.

"Para ser bem sincero, cada dia que passa eu sou mais fã dele. Jogar no Brasil não é fácil, é muita pressão, críticas e torcida. Admiro a forma que ele lida com isso, o que é muito importante. Fico feliz por tê-lo como inspiração. É um cara que cresci vendo jogar na Seleção e espero um dia jogar com ele também", concluiu.

O primeiro confronto da Seleção será nesta sexta-feira, 6, contra o Equador, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Quatro dias depois, na terça-feira, 10, o Brasil enfrentará o Paraguai, em Assunção.