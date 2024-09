Luiz Henrique realiza sonho pela Seleção: "Não vai faltar luta"

Luiz Henrique treina no CT do Caju - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Cinco meses após sua chegada ao Botafogo, Luiz Henrique alcançou um objetivo que muitos atletas apenas sonham: ser convocado para a Seleção Brasileira. Na última segunda-feira, 2, o atacante começou a treinar sob o comando de Dorival Júnior, preparando-se para os próximos desafios do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O primeiro confronto da Seleção será nesta sexta-feira, 6, contra o Equador, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Quatro dias depois, na terça-feira, 10, o Brasil enfrentará o Paraguai em Assunção.

Natural de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, Luiz Henrique chegou a Curitiba para sua apresentação oficial, acompanhado dos companheiros Pedro e Gerson. Na ocasião, o atacante destacou a recepção calorosa que teve por parte da comissão técnica e dos colegas de equipe.

"Essa chegada foi de emocionar. É um sonho estar vestindo a camisa da Seleção Brasileira, estar defendendo o meu país. Está sendo incrível estar com meus companheiros, com a comissão técnica, todo mundo me recebeu muito bem. Estou muito feliz e muito grato de estar na Seleção Brasileira", declarou Luiz Henrique, que tem sido peça-chave no Botafogo nesta temporada.

Desde que chegou ao clube carioca, o jogador já participou de 38 partidas, marcando sete gols e contribuindo com quatro assistências. Luiz Henrique tem se destacado como um dos principais nomes do Botafogo, especialmente nas jogadas individuais que desestabilizam os adversários e criam oportunidades de gol.

Vivendo um excelente momento, o atacante de 23 anos prometeu dedicação total para deixar uma marca positiva e ajudar a Seleção a conquistar os resultados esperados.

"O recado que eu deixo, é que não vai faltar luta para a gente. Vamos lutar até o final e, se Deus quiser, vamos começar com vitória e continuar essa caminhada muito bem. Vão ser jogos muito difíceis, mas sabemos da nossa capacidade e do que a gente pode fazer. Vamos dar o nosso máximo para sair com a vitória nesses dois jogos", afirmou Luiz Henrique.

Revelado pelo Fluminense, onde acumulou 118 jogos, com 14 gols e 13 assistências, Luiz Henrique foi contratado pelo Betis, da Espanha, em 2022, antes de se transferir para o Botafogo.

Durante a entrevista à CBF TV, o jogador fez questão de homenagear seu pai, Luiz Carlos, que faleceu em dezembro de 2022. O atacante emocionou-se ao lembrar do pai, que sempre o incentivou e que, apesar de não estar presente fisicamente, continua sendo uma fonte de inspiração.

"Todo jogador quer estar na Seleção Brasileira. Dedico esse momento ao meu pai. Ele sempre quis me ver jogar na Seleção Brasileira. Ele não conseguiu, mas sei que lá de cima ele está comigo. Consegui realizar o sonho dele, agora é continuar no foco e trabalhando", celebrou Luiz Henrique.