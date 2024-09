Natação: Brasil garante mais duas medalhas nos Jogos Paralímpicos

Mayara Petzold comemorando medalha - Foto: Marcello Zambrana/CPB

O quadro de medalhas do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris -2024 não para de crescer. Nas finais da natação, a delegação garantiu mais dois pódios, com Mariana Ribeiro, nos 100m costas, e Mayara Petzold, nos 50m borboleta. Com o resultado, o Time chega a 44ª medalha.

Em uma final super disputada, Mariana, da categoria s9, para atletas com deficiência mínima, completou a prova com o tempo de 1:09.27, ficando atrás da espanhola Nuria Marques, com 1:09.24, com a prata, e Christie Crossley, dos Estados Unidos, que levou o ouro.

A segunda medalha da tarde desta terça foi inédita para Mayara, que subirá ao pódio pela primeira vez. Na categoria dos atletas com baixa estatura, a brasileira completou o percursso com o tempo de 37s51, atrás apenas de chinesas Yuyan Jiang (35s03) e Daomin Liu (37s10), com ouro e prata, respectivamente.