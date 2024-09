Bruna Alexandre é bronze no tênis de mesa e alcança feito inédito

Bruna Alexandre em partida da Paralimpíada - Foto: Alexandre Schneider/CPB

A brasileira Bruna Alexandre garantiu mais uma medalha ao Time Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris-2024 e alcançou um feito inédito. Contra a australiana Qian Yang, a mesatenista foi derrotada por 3 sets a 2, parando na semifinal, mas garantindo o bronze, sendo o seu sexto pódio em Paralimpíada.

Com o desempenho, Bruna se torna a atleta do Brasil com mais pódios na história da modalidade no torneio. Anteriormente, já havia conquistado duas medalhas nos Jogos do Rio-2016 e duas em Tóquio-2020. Em Paris, está no seu segundo pódio, já que foi bronze nas duplas.

Leia mais:

>>Com recorde e ouro, atletismo garante mais três pódios ao Brasil

>>Com apenas uma contratação, Bahia figura entre clubes que mais gastaram

>>Porta-bandeira do Brasil brilha em Paris com ouro e prata no mesmo dia

Vale lembrar que, neste ano, a brasileira se tornou a primeira da história a disputar, em um mesmo ano, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Mesmo com deficiência, já que não possui um dos braços por causa de uma trombose aos seis anos, Bruna fez bonito em ambas as competições, garantindo resultados positivos ao Brasil.

O melhor resultado da mesatenista em Jogos foi na última edição, em Tóquio, quando avançou até a final. Na decisão, enfrentou justamente Qian Yang e acabou sendo derrotada, ficando com a prata.