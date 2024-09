Porta-bandeira do Brasil brilha em Paris com ouro e prata no mesmo dia

Beth Gomes foi porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura - Foto: Douglas Magno | CPB

A brasileira Beth Gomes garantiu o bicampeonato paralímpico da prova do lançamento de disco da classe F53 (atletas que competem sentados) ao alcançar a marca de 17,37 metros, nesta segunda-feira, 2, no Stade de France, em Paris. Com esta marca, a porta-bandeira na abertura dos Jogos Paralímpicos estabeleceu um novo recorde da prova.

Também nesta segunda, mas na parte da manhã, Beth Gomes conquistou a medalha de prata no arremesso de peso ao atingir a distância de 7,82 metros, recorde mundial na classe F53. A brasileira competiu com adversárias de uma classe acima da sua, a F54, que reúne atletas com menor comprometimento físico-motor.

A mexicana Gloria Zarza Guadarrama, da classe F54, foi ouro com a marca de 8,06m e o bronze ficou com a uzbeque Nurkhon Kurbanova (7,75m), atleta da classe F54.

“Essa medalha está saindo para mim com gostinho de dever cumprido, porque eu competi numa classe acima da minha, e eu acreditei que tinha chance. E eu fui buscar no último arremesso a medalha de prata, com gostinho da de ouro, com recorde mundial Parabéns a todas atletas que participaram, gratidão é minha única palavra”, disse Beth Gomes após conquistar a prata em uma prova secundária.