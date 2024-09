Na busca pelo hexa, Brasil vence França por 3 a 0 no futebol de cegos

Nonato, autor do terceiro gol do Brasil, comemorando vitória nas Paralimpíadas - Foto: Luan Julião

A invencibilidade no futebol para cegos segue intacta nas Paralimpíadas. Nesta segunda-feira (2), O Brasil venceu a França, os donos da casa, por 3 a 0. Com gols de Ricardinho, Jardiel e Nonato, a Seleção Brasileira avançou às semifinais do torneio.



Com a vitória, os brasileiros aumentaram a sequência positiva para 29 partidas sem perder na competição aumentando a possibilidade de ganhar a medalha de ouro pela sexta vez. O selecionado canarinho conquistou o primeiro lugar no pódio em todas as edições disputadas desde 2004, em Atenas, o Brasil soma 23 triunfos e seis empates, com apenas seis gols sofridos e 60 marcados.

Confiantes na busca pelo hexa-campeonato, a Seleção Brasileira encerra a campanha na fase de grupos contra a China. O duelo está marcado para esta terça-feira (3), às 13h30.