Bahia investe pesado em Lucho; Vitória se reforça para evitar queda

Luciano Rodríguez e Ricardo Ryller reforçam a dupla Ba-Vi - Foto: Divulgação / EC Vitória / EC Bahia

A janela de transferências do futebol brasileiro se encerra às 23:59 desta segunda-feira, 2. Com objetivos distintos na temporada, a dupla Ba-Vi reforçou seus respectivos elencos para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A e Copa do Brasil. Os clubes também liberaram atletas por rescisão contratual e cessões por empréstimo.

Em busca da tão sonhada vaga na Libertadores da América, o Bahia abriu o bolso e acertou com dois reforços na segunda janela. Apesar do acordo com antecedência, o lateral-esquerdo Iago Borduchi chegou sem custos do Augsburg-ALE e só ficou disponível a partir de junho.

Em julho, o Esquadrão de Aço realizou a maior compra da história do futebol do Nordeste, ao pagar 12 milhões de dólares (R$ 65,3 milhões) pelo atacante uruguaio Luciano Rodríguez, de 21 anos, oriundo do Liverpool-URU.

Três jogadores saíram do clube: O zagueiro Marcos Victor (emprestado ao Athletico-PR), o lateral-esquerdo Ryan (emprestado ao CRB) e o atacante Óscar Estupiñan (devolvido ao Hull City-ING).

“O problema da janela é que você não faz uma contratação do dia pra noite, não é assim que funciona. Estamos no limite do orçamento que a gente tem e nós temos que tentar achar soluções dentro do que a gente tem dentro do elenco", disse o técnico Rogério Ceni.

Lutando para escapar da zona de rebaixamento, o Vitória foi ao mercado e fechou com seis atletas: os zagueiros Edu e Néris, os volantes Filipe Machado e Ricardo Ryller, além dos atacantes Carlos Eduardo e Gustavo Mosquito.

Apesar do acordo feito com o rubro-negro, o atacante Léo Jabá não permanecerá. Ele está em recuperação de lesão no Tendão de Aquiles e só reunirá condições de jogo em 2025.

Foram liberados pela diretoria rubro-negra os zagueiros Reynaldo (Goiás) e Cristian Zapata (Atlético Bucaramanga-COL), o lateral-direito Zeca (Mirassol), os volantes Dudu (Novorizontino) e Rodrigo Andrade (Mirassol), o meia Daniel Jr (emprestado ao América-MG) e os atacantes Luiz Adriano (rescisão) e Léo Gamalho (Mirassol).



Contratações do Bahia

Iago Borduchi - lateral-esquerdo de 27 anos que deixou o Augsburg, da Alemanha

Luciano Rodríguez - atacante de 21 anos contratado junto ao Liverpool, do Uruguai



Contratações do Vitória

Neris - zagueiro de 32 anos que veio do Cruzeiro

Edu - zagueiro de 24 anos que veio Goiás em troca por Reynaldo

Filipe Machado - volante de 28 anos que veio do Cruzeiro

Ricardo Ryller - volante de 30 anos que veio do Al-Fayha, da Arábia Saudita

Carlos Eduardo - atacante de 27 anos que deixou o Alanyaspor, da Turquia

Gustavo Mosquito - atacante de 26 anos que deixou o Corinthians