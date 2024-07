Bahia anuncia empréstimo de Ryan à clube da segunda divisão

Ryan vai defender o CRB até o final da temporada - Foto: Rafael Roddrigues | Esporte Clube Bahia

O Esporte Clube Bahia comunicou oficialmente nesta sexta-feira, 12, que o lateral-esquerdo Ryan defenderá o CRB, na Série B do Campeoanto Brasileiro, até o término desta temporada. O empréstimo tem como objetivo o desenvolvimento do atleta, que tem contrato com o Bahia até dezembro de 2025.

Ryan, de 21 anos, participou de cinco partidas oficiais pelo Bahia em 2024, sendo titular em três delas. Desde que chegou ao clube, o jovem lateral disputou 30 jogos e contribuiu com três assistências.