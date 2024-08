Lucho é oficial! Bahia anuncia contratação mais cara da sua história

- Foto: Divulgação

O Bahia anunciou, nesta sexta-feira, 26, o atacante Luciano Rodriguez como novo contratado. Aos 21 anos, a joia uruguaia custou U$ 12 milhões (mais de R$ 65 milhões) aos cofres do Tricolor e assinou contrato até 2029 após uma negociação complicada, mas com desfecho positivo para o Esquadrão. O jogador assinou até o final de 2029.

Lucho, como é conhecido, é uma das promessas do futebol uruguaio e se destacou pelas suas atuações nas seleções de base. No total, foram 11 gols em 18 jogos. Inclusive ostenta o título do Mundial sub-20 2023, quando foi responsável pelo gol que garantiu a conquista da Celeste.

✍🏽 𝓤𝓷 𝓟𝓲𝓫𝓮 𝓮𝓷 𝓮𝓵 𝓜𝓾𝓷𝓭𝓸! Lucho Rodríguez é do Esquadrão! Atacante uruguaio assina até 2029 ➡️ https://t.co/ABYOKsK4F9 #BBMP #PaixãoQueVibra pic.twitter.com/3fZTwQEoVK — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) July 26, 2024

Na equipe principal, comandada pelo técnico Marcelo Bielsa, Luciano foi convocado para os amistosos contra México e Costa do Marfim. Ele marcou 8 gols em 23 jogos, nesta temporada, pelo Liverpool, do Uruguai.

O Bahia venceu a concorrência do Feyenoord, da Holanda, e do River Plate para contratar a joia uruguaia, mostrando a mudança de patamar que o Tricolor atingiu.