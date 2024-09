Após acordo, atacante não ficará no Vitória na temporada 2024

Léo Jabá acompanhou o elenco do Vitória no clássico Ba-Vi pelo Brasileirão. - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Há pouco mais de um mês na Toca do Leão, o atacante Léo Jabá não será utilizado pelo Vitória em 2024. Em processo de recuperação de cirurgia de tendão de aquiles, realizada enquanto atuava no Estrela Amadora-POR, o jogador não será registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

A informação foi divulgada pelo portal ge e confirmada pela reportagem do Portal A TARDE.

O Vitória confiava que Léo Jabá estaria recuperado ainda na atual temporada. Contudo, ele só terá condições de jogo em 2025. Vale salientar que Jabá deu continuidade a recuperação pós-cirurgia utilizando a estrutura do clube.

No último domingo, 1, Léo Jabá estava na Neo Química Arena, em São Paulo, acompanhando o jogo entre Corinthians e Flamengo.

Cedido por empréstimo pelo São Bernardo, o acordo de Léo Jabá com o Leão da Barra tinha validade até o final de 2025. Vale salientar que o contrato não foi assinado entre as partes.

Léo Jabá tem 25 anos e foi revelado pelo Corinthians em 2016. No ano seguinte, se transferiu para o Akhmat Grozny, da Rússia. Na temporada 2018, foi para o PAOK, da Grécia, onde ficou por três temporadas. Em 2021 retornou para o Brasil, onde defendeu o Vasco.

Após outra passagem no futebol grego, defendeu o São Bernardo-SP, na Série C. Em 2023, foi emprestado para o Estrela Amadora. No clube Português, Jabá realizou 33 jogos, marcou cinco gols e distribuiu seis assistências.

Léo Jabá foi especulado para vestir a camisa vermelha e preta em junho. Por conta da lesão, o acordo não foi selado.