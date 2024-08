Vitória acerta empréstimo de Dudu para clube da Série B

Dudu em ação pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Titular absoluto do Vitória na conquista do Campeonato Baiano, o volante Dudu deixou de ser peça fundamental na equipe nesta temporada. Nesta quarta-feira, 7, o clube acertou o empréstimo do jogador para o Novorizontino, que disputa a Série B do Brasileirão. A informação foi divulgada pelo jornalista Anderson Matos.

A última partida de Dudu com a camisa do Vitória foi contra o Corinthians, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante entrou no fim da segunda etapa e recebeu um cartão amarelo com menos de 30 segundos em campo. O contrato de empréstimo com o Novorizontino vai até o fim do Campeonato Paulista de 2025.

Dudu perdeu espaço no Vitória por atos de indisciplina. Em fevereiro, ele foi pilar de confusão em um camarote durante o carnaval de Salvador e terminou multado pelo Vitória e fora de uma partida. Dias depois, o volante foi denunciado por uma ex-namorada por agressão.

O último episódio de Dudu foi no dia 14 de junho, quando ele e Rodrigo Andrade foram agredidos por torcedores do Vitória em um bar no bairro de Canabrava, na região do Barradão, em Salvador. Ambos estavam afastados do Rubro-Negro. Rodrigo Andrade foi emprestado ao Mirassol, também da Série B.