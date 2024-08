Após polêmicas, Vitória acerta empréstimo de Rodrigo Andrade

Rodrigo Andrade comemorando título do Baianão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após polêmicas fora de campo, o volante Rodrigo Andrade será o novo reforço do Mirassol, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. O Vitória acertou o empréstimo do jogador, que havia sido afastado e tem contrato até o fim da atual temporada. A informação foi inicialmente divulgada pelo canal Resenha do Leão.

O empréstimo ocorreu cinco dias após o embate entre o jogador e a torcida organizada do clube. Rodrigo Andrade estava acompanhado de Dudu, que foi agredido em um bar e teve o carro destruído. Na sequência, o Presidente Fábio Mota declarou que Andrade não vestiria mais as cores do Leão.

No Mirassol, 8º colocado da Série B, o volante encontrará o lateral Zeca, ex-Vitória. Os atletas atuaram juntos na campanha do título brasileiro da segunda divisão no ano passado e no Campeonato Baiano, onde foram campeões em cima do Bahia.

Pelo Vitória, Rodrigo Andrade atuou em 58 jogos, colaborando com quatro gols e três assistências. No ano, o volante balançou as redes uma única vez, mesmo número de passes para gols.