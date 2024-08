MP-BA investiga Vitória por supostos danos aos cofres; saiba detalhes

Vitória está sendo investigado pelo MP-BA - Foto: Victor Ferreira/ECVitória

O Esporte Clube Vitória está sendo investigado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) por um possível dano causado aos cofres públicos do estado. A análise avalia se houve descumprimento dos termos do Convênio nº 07/2009, assinado entre o clube, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Sedur) e a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).

O acordo citado ocorreu em 2009, quando o Vitória ainda era presidido por Alexi Portela Júnior. Após 14 anos, em 2023, a investigação veio à tona. Os valores do possível 'rombo' aos cofres públicos não foram divulgados.

No procedimento preparatório de inquérito civil, aplicado no último mês, o órgão exige “esclarecimentos preliminares para identificação do investigado e para obtenção de elementos para a atuação do Ministério Público”. A declaração foi emitida pela Promotora de Justiça Clarissa Diniz Guerra de Andrade Sena.

A investigação do caso está sob domínio da Promotoria de Justiça de Proteção da Moralidade Administrativa e do Patrimônio Público, que apura danos contra administração e o patrimônio público, gerando impactos a vida de toda a sociedade.

A investigação segue nos estágios iniciais e ainda não foi encaminhada ao Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Entretanto, caso encaminhada e aceita, o clube poderá ser condenado a ressarcir os cofres públicos do estado.

A reportagem do Portal A Tarde entrou em contato com a assessoria do Esporte Clube Vitória em busca de um pronunciamento sobre o caso. Entretanto, até a publicação desta reportagem, não houve um retorno.