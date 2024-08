Wagner Leonardo faz projeção para o Ba-Vi: "Jogo de detalhes"

Wagner Leonardo é um dos principais jogadores do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O zagueiro Wagner Leonardo concedeu entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, 7. Sem dúvidas o capitão rubro-negro é um dos atletas mais identificados com o Vitória nos últimos tempos. Com a conquista da Série B e do Campeonato Baiano, ele se consolidou como ídolo do clube. Ele se mostra feliz com este reconhecimento por parte da torcida colossal.

"Primeiramente, eu fico muito feliz pelo reconhecimento, fruto de muito trabalho e dedicação. Na verdade, quem tem que reconhecer eu como ídolo são os torcedores. Se eles reconhecem, eu fico muito feliz e espero poder retribuir todo esse carinho dentro de campo", comentou.

A chegada de Thiago Carpini mudou o patamar rubro-negro. A equipe que tinha um ponto, hoje soma 21 e está fora da zona de rebaixamento. Wagner elogiou o trabalho do treinador rubro-negro e avalia o bom momento da equipe.

"Olha, realmente tem sido um trabalho muito bom. E a gente enxerga com um ponto positivo a organização da equipe, intensidade, a posse de bola. A gente tem muito organizado. Agora a gente está conseguindo solidificar o nosso sistema defensivo. Então, tem muitos pontos positivos no trabalho do Carpini e acredito que a gente vai continuar. Nesse caminho de boas sequências", disse.

Uma situação que prejudicou o Vitória foi a falta de um zagueiro destro. Com a lesão de Bruno Uvini, a equipe precisou improvisar no setor. Wagner Leonar crê que a chegada de Neris por exemplo, especialista da posição, deu mais consistência defensiva a equipe nas últimas partidas.

"É difícil porque o futebol tem muitas variações. Tudo pode acontecer. A gente sofreu bastante e em muitos jogos a gente teve muito improviso. tanto de zagueiro como às vezes não tinha lateral disponível. Lateral jogando de zagueiro, volante jogando de zagueiro. Então quando a gente conseguiu colocar cada um na sua devida posição, isso foi fundamental para que pudesse dar mais uma solidez defensiva", declarou.

"Sim, posso concordar com você. Acredito que possa ser uma nova fase, sim. Nós estávamos precisando na posição. Teve partida que a gente não tinha nenhum zagueiro destro disponível no banco, só zagueiro canhoto, que era na época o Reynaldo. Não tinha nenhum zagueiro Destre, em virtude da lesão do Camutanga. O Bruno [Uvini] também estava machucado. Então, graças a Deus, o Vitória foi ao mercado, conseguiu trazer jogadores para a posição. Então, acredito que isso foi fundamental e tem nos ajudado muito", complementou.

Desde que chegou ao Vitória, Neris encaixou no sistema defensivo rubro-negro. São dois jogos e duas vitórias sem sofrer gols. O capitão rubro-negro enalteceu a qualidade e a experiência do companheiro de setor.

"O trabalho tem sido muito bom. Neris é um baita de um jogador, um grande jogador. Quando ele chega, a gente já procura entrosar o mais rápido possível, principalmente na comunicação. Para mim, o futebol tem que ter muita comunicação, às vezes ele é muito mais falado do que jogado, que você consegue antever as jogadas. Neris, pela sua experiência, pela sua carreira, por tantos clubes que já passou, ele consegue vir e chegar, dar uma tranquilidade de segurança. E a gente vai ali no dia a dia, nos treinamentos, conhecendo cada vez mais um outro e vai cada um suprir as suas necessidades em cobertura, principalmente nisso. E a gente não toma gols, a gente tem se cobrado muito nisso e eu tenho certeza que até agora tem dado certo e a gente vai continuar dando o nosso melhor para poder continuar dando certo", explicou.

A equipe terá a semana livre de trabalhos para o Ba-Vi, pela 22ª rodada do Brasileirão. O jogo na Arena Fonte Nova será no próximo domingo, 11. Wagner Leornardo afirma que a parte mental será essencial em um jogo que interessa as duas equipes.

"Clássico é jogo de detalhes. Muitas vezes decide em uma bola, muitas vezes decide em várias jogadas. As vezes o placar é curto, às vezes o placar pode ser mais elástico. Então, quem tiver mais concentrado, quem tiver mais focado e tapar os erros, eu acredito que saia com a vitória", detalhou.

O Leão da Barra terá o desfalque do meia Matheusinho, um dos principais jogadores da equipe, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Wagner comentou sobre a ausência do companheiro.

"Olha, uso as palavras do nosso treinador para responder essa pergunta. Matheus é um grande, grande jogador, muito importante para nós, mas infelizmente não vai poder atuar, então a gente não pode lamentar. Nós temos um elenco, um grupo muito forte e acredito que quem entrar no time vai estar preparado para realizar a função que o professor pediu. E tenho certeza que vai fazer um grande jogo também, assim como o Mateusinho tem feito", concluiu.