Xodó da torcida, Matheusinho acerta renovação com o Vitória

Matheusinho é um dos destaques do Vitória na temporada - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O “Menor dos Matheus”, como a torcida do Vitória gosta de chamar Matheusinho, acertou sua renovação de contrato com o Rubro-Negro. O novo vínculo do meia de 26 anos vai até a temporada 2028.

Matheusinho chegou ao Vitória em 2023, após fazer um bom Campeonato Gaúcho pelo Ypiranga. O jogador custou R$ 500 mil aos cofres do Leão, que pagou a multa pela rescisão do jogador. Até o momento, são 67 partidas com a camisa rubro-negra, seis gols marcados e dez assistências.

Sem Matheusinho, que está suspenso por ter recebido o cartão amarelo no triunfo contra o Cuiabá, o Vitória encara o Bahia neste domingo, 11. O jogo da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro está marcado para as 16h, na Arena Fonte Nova.