Fora do Ba-Vi! Terceiro cartão amarelo suspende Matheusinho no Vitória

Matheusinho em ação contra o Cuiabá - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O técnico Thiago Carpini ganhou um novo desfalque para o clássico Ba-Vi do próximo fim de semana, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Matheusinho recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá e cumprirá suspensão automática no jogo contra o Bahia.

Para a vaga de Matheusinho, Carpini tem as opções dos meias Jean Mota e Pablo, além dos atacantes Zé Hugo e Carlos Eduardo.

O confronto entre Bahia e Vitória está marcado para as 16h de domingo, 11, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador.