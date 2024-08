Fora dos planos do Vitória, meia vai defender clube da Série B

Daniel jr em ação com a camisa rubro-negra pela Copa do Nordeste - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

A novela envolvendo o meia Daniel Jr. chegou ao fim. Cobiçado por Coritiba e Goiás, o jogador acertou sua transferência por empréstimo ao América-MG, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. O vínculo será assinado até o final da segundona nacional. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal Canto Rubro-Negro e confirmada pela equipe do Portal A TARDE.

Paulista de Santo André, Daniel de Melo Araujo Júnior tem 22 anos e passou pela base de Palmeiras e Cruzeiro, onde se profissionalizou em 2022. Antes de chegar ao rubro-negro baiano, ele foi emprestado ao Akhmat Grozny, da Rússia.

Mesmo com a disputa pelo jogador com o Coritiba, o Rubro-Negro baiano adquiriu 50% dos direitos ecomômicos de Daniel Jr que pertenciam ao Cruzeiro, pelo valor de R$ 2,5 milhões. O detentor da outra metade é o Palmeiras, clube formador do atleta. Ele tem vínculo com o Vitória válido até o fim de 2026.

Questionado sobre a dedicação da diretoria para contratar Daniel Jr, o técnico Thiago Carpini foi claro ao revelar que o daria oportunidades, contudo o jogador precisaria fazer mais por onde.

"É opção minha. Quando ele chegou eu não estava aqui. No meu primeiro jogo eu dei oportunidade, ele entrou e fez gol. No segundo jogo foi titular e não foi bem. Depois, passou por duas lesões e foi para o final da fila. Ele tem que esperar a vez dele. Quando ele tiver oportunidade, ele mostra e vai ter mais minutagem. O fato de ter feito esforço, de estar ou não estar, para mim pouco importa", bradou o treinador na ocasião.

Daniel Jr atuou em apenas 12 oportunidades com a camisa vermelha e preta, sendo duas delas na condição de titular, com três gols marcados.