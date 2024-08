Foco no clássico: Confira a programação do Vitória para o Ba-Vi

Vitória fará cinco sessões de treinamento no CT Manoel Pontes Tanajura - Foto: Marcello Góis / Ag. A TARDE

Após vencer o confronto direto contra o Cuiabá, o elenco do Vitória muda as atenções e mira a disputa do clássico Ba-Vi, marcado para este domingo, 11, às 16h, na Arena Fonte Nova, válida 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O clube divulgou a programação com foco no clássico. Serão cinco sessões de treinamento no CT Manoel Pontes Tanajura, que tem início na tarde desta terça-feira, 6.

Os atletas trabalham no turno da tarde até o próximo sábado, 1, véspera do jogo. A preparação será concluída com treinamento no turno da manhã. Na sequência, os relacionados entram em regime de concentração na Chácara Vidigal Guimarães.

Diferente do arquirrival que atuará no meio de semana, o Vitória terá a semana livre de trabalho e que servirá também para a recuperação física dos atletas.

Vindo de duas vitórias consecutivas, o Leão da Barra tem 21 pontos somados em 21 jogos disputados, ocupando a 15ª posição na classificação geral.

Confira a programação do Vitória para o clássico Ba-Vi

Terça (6) - 16h:

Treino no CT Manoel Pontes Tanajura



Quarta (7) - 16h:

Treino no CT Manoel Pontes Tanajura



Quinta (8) - 16h:

Treino no CT Manoel Pontes Tanajura



Sexta (9) - 16h:

Treino no CT Manoel Pontes Tanajura



Sábado (10) 9h:

Treino no CT Manoel Pontes Tanajura



Domingo (2) - 16h:

Bahia x Vitória - Arena Fonte Nova