Com recorde e ouro, atletismo garante mais três pódios ao Brasil

Brasileiros no pódio da decisão dos 5.000m - Foto: JULIEN DE ROSA / AFP

No sexto dia oficial de competição dos Jogos Paralímpicos de Paris-2024, o Brasil já garantiu 42 medalhas, sendo 13 delas de ouro. Na manhã desta terça-feira, 3, foi a vez do atletismo brilhar, garantindo três pódios brasileiros, com direito a dobradinha e recorde mundial.

Na decisão dos 1.500 metros rasos, categoria T11, para atletas com deficiência visual, Yeltsin Jacques ultrapassando a linha de chegada com o tempo de 3m55s82, batendo o recorde mundial. Além dele, Júlio César também fez bonito e conseguiu a medalha de bronze com o tempo de 4m04s03. O etíope Yitayal Silesh Yigzaw ficou com a prata.

Leia mais:

>>Porta-bandeira do Brasil brilha em Paris com ouro e prata no mesmo dia

>>Paralimpíadas: Brasil segue forte no quadro de medalhas

>>Botafogo acerta a contratação de lateral-esquerdo da seleção brasileira

Esta é a segunda vez que os brasileiros compartilham um pódio nos Jogos de Paris. Na decisão dos 5.000, Júlio que somou uma douradinha para o Time Brasil, também batendo o recorde mundial da prova, e Yeltsin com o bronze.

Além das provas de velocidade, para completar todas as cores de medalha, Raíssa Rocha, fez a segunda melhor campanha no lançamento de dardo F56, para atletas com comprometimento nos membros inferiores, com uma distância de 23.51m. A brasileira só ficou atrás de Diāna Dadzīte, da Letônia, que lançou para 24.99 e ficou com o ouro.